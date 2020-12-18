Türkeli'de korona salgınında 160 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika

Türkeli'de korona salgınında 160 bin lira para cezası kesildi

18.12.2020 15:39
Türkeli'de korona salgınında 160 bin lira para cezası kesildi, System.String[]

Türkeli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını başlangıcından bugüne kadar ilçe merkez ve köylerinde 285 şahsa 160 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

Türkeli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını başlangıcından bugüne kadar ilçe merkez ve köylerinde 285 şahsa 160 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, covid-19 virüs salgını mücadelesinin kesintisiz bir şekilde devam edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Kıymetli Türkelililer. Kovid-19 virüs salgınıyla mücadelemiz kesintisiz devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Sinop Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızca alınan tedbirlerin uygulamasını sağlamak üzere Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Türkeli Toplum Sağlığı Ekiplerimiz başta olmak üzere Türkeli Kaymakamlığı bünyesindeki kurum ve çalışanlarımız 7/24 görevlerinin başında olacak şekilde fedakarca çalışmaktadırlar. Amacı Türkelililerin ve tüm milletimizin sağlığını korumak olan bu tedbirlere uymada, genel olarak Türkelili vatandaşlarımız olarak sizler, işbirliği ve anlayışı en üst seviyede gösterdiniz. Bundan dolayı kurallara uyan, gerekli işbirliği ve anlayışı gösteren Türkelili vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız. Ancak hepimizin sağlığını korumak amacıyla alınan tedbir kararlarına uymayanlara da ekiplerimiz gerekli denetimleri ve müeyyideleri etkin bir şekilde icra etmektedirler. Bu kapsamda, Kovid-19 salgının başlangıcından 15/12/2020 tarihine kadarki denetimlerde alınan tedbir kararlarına riayet etmedikleri tespit edilen; emniyet bölgesinde 246 şahsa toplamda 117 bin 738 TL, jandarma bölgesinde 39 şahsa toplamda 44 bin 900 TL olmak üzere Türkeli ilçemizde toplam 285 şahsa toplamda 160 bin 638 TL idari para cezası uygulanmıştır. Hepimizin sağlığı için alınan tedbirlere ve kararlara uyulmasını tüm vatandaşlarımızdan özellikle istirham ederiz" denildi. - SİNOP

Türkeli'de korona salgınında 160 bin lira para cezası kesildi

Para Cezası, Jandarma, Türkeli, Sinop, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkeli'de korona salgınında 160 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika


Son Dakika

DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden ülkeyi karıştıran karar: Koronavirüs aşısı olmayana ceza geliyor Talisca'nın paylaşımına yapılan "Beşiktaş" yorumu, taraftarı heyecanlandırdı Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar Koronalı komşular, tansiyon ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak İstanbul'da mezar yeri ücretlerine zam geldi: En pahalısı 37 bin 400 lira
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu         
14:51
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü         
14:29
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti, koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti, koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi         
13:33
Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı         
12:52
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada         
10:54
Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü         
10:44
Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar         
10:29
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 15:56:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkeli'de korona salgınında 160 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei