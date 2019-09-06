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Türkeli'de Köylü Pazarı hizmete girdi

59 dakika önce

Türkeli Belediyesi tarafından yerli ve organik üretim yapan köylü esnafın daha iyi şartlarda ürünlerini pazarlayabilmeleri amacıyla pazar yerinde başlatılan 'Köylü Pazarı' stant çalışmaları tamamlandı.

Türkeli'de Köylü Pazarı hizmete girdi, System.String[]

Türkeli Belediyesi tarafından yerli ve organik üretim yapan köylü esnafın daha iyi şartlarda ürünlerini pazarlayabilmeleri amacıyla pazar yerinde başlatılan 'Köylü Pazarı' stant çalışmaları tamamlandı.


Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, organik tarım üretiminin artması ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve aynı zamanda pazar esnafının ve ilçe halkının daha iyi şartlarda ürünlerini pazarlayabilmeleri adına, köylü esnafı için yapımına başlanan Köylü Pazarı'nda 70 adet stant kurularak, köylü esnafın hizmete sunulduğunu söyledi.


Şahin, pazar esnafının ve ilçe halkının hizmetine sunulan Köylü Pazarı'nın her hafta Salı ve Perşembe günü kurulmaya devam edeceğini belirterek, ilçe halkına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. - SİNOP

Veysel Şahin, Türkeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:27 Kaynak: İHA
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