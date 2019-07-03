Son Dakika Haberleri: Türkeli'de lunapark açılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Türkeli'de lunapark açılıyor

2 saat önce

Türkeli ilçesinde, çeşitli oyun gruplarının bulunduğu lunapark hizmete girecek.

Türkeli'de lunapark açılıyor, System.String[]
Türkeli ilçesinde, çeşitli oyun gruplarının bulunduğu lunapark hizmete girecek.

Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası karşısındaki arazide önümüzdeki haftadan itibaren lunaparkın hizmete gireceği bildirildi. Açılacak olan lunaparkta çarpışan arabalar, gondol, atlı karınca, dönen salıncağın bulunacağı, lunaparkın kurulma çalışmalarının yaklaşık bir hafta süreceği öğrenildi.

Lunaparkın yaz boyunca açık kalacağı belirtildi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:07 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus uyruklu kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı Bakan Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yıllık hedefimizin altına geriledik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 18:15:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkeli'de lunapark açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]