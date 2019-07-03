Türkeli'de lunapark açılıyor
2 saat önce
Türkeli ilçesinde, çeşitli oyun gruplarının bulunduğu lunapark hizmete girecek.
Türkeli
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:07 Kaynak: İHA
ilçesinde, çeşitli oyun gruplarının bulunduğu lunapark hizmete girecek.
Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
hizmet binası karşısındaki arazide önümüzdeki haftadan itibaren lunaparkın hizmete gireceği bildirildi. Açılacak olan lunaparkta çarpışan arabalar, gondol, atlı karınca, dönen salıncağın bulunacağı, lunaparkın kurulma çalışmalarının yaklaşık bir hafta süreceği öğrenildi.
Lunaparkın yaz boyunca açık kalacağı belirtildi. - SİNOP
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