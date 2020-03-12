Türkeli'de Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkeli'de Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika

Türkeli'de Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

6 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Türkeli'de Mehmet Akif Ersoy'u anma programı, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.


Türkeli İmam Hatip Lisesi'nde başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkeli İmam Hatip Lisesi Müdürü Muhammet Özcan yaptı.


Özcan'ın konuşmasının ardından "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif" temalı kompozisyon yarışmasında birinci olan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Sıla Yılmaz ve şiir yarışmasında birinci olan Anadolu Lisesi öğrencisi Sude Yaman, eserlerini okudu.


Cumhuriyet Ortaokulu Müzik Öğretmeni Kenan Karayaka koordinatörlüğünde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, İstiklal Marşı'nı melodika ile çaldılar. Türkeli İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif" konulu tiyatro, büyük alkış aldı.


Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anlatan sinevizyon gösterimi ile devam eden program, ilçe genelinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile ilgili düzenlenen çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilerin protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edilmesiyle son buldu. - SİNOP

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:02 Kaynak: İHA
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