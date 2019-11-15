Türkeli'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları

Türkeli ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Türkeli İmam Hatip Ortaokulu tarafından program düzenlendi.



Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda düzenlenen programa, Belediye Başkan Vekili Adem Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, daire amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.



Programda öğrenciler tarafından çeşitli ilahiler seslendirildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkeli İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhammet Özcan yaptı. Konuşmanın ardından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa filmin sinevizyon gösterimi, pişekar ve kavuklu orta oyunu sahnelendi. Öğrenciler tarafından hazırlanan videoların slayt sunumu ile izlenilmesinin ardından program son buldu. - SİNOP