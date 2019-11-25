Son Dakika Haberleri: Türkeli'de minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Türkeli'de minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Türkeli'de minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı

6 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde, minibüsün kontrolden çıkarak şarampole uçması sonucu bir kişi yaralandı.

Türkeli'de minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde, minibüsün kontrolden çıkarak şarampole uçması sonucu bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Serkan Yener idaresindeki 37 AAU 104 plakalı minibüs, Güzelkent köyünden Türkeli istikametine seyir halindeyken Emrelli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 25 metre derinliğindeki şarampole uçtu.


Kazada araç sürücüsü Serkan Yener yaralanarak, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP

Güzelkent, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:27 Kaynak: İHA
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