Türkeli'de minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı
6 saat önce
Sinop'un Türkeli ilçesinde, minibüsün kontrolden çıkarak şarampole uçması sonucu bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:27 Kaynak: İHA
Sinop'un Türkeli ilçesinde, minibüsün kontrolden çıkarak şarampole uçması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan Yener idaresindeki 37 AAU 104 plakalı minibüs, Güzelkent köyünden Türkeli istikametine seyir halindeyken Emrelli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 25 metre derinliğindeki şarampole uçtu.
Kazada araç sürücüsü Serkan Yener yaralanarak, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP
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