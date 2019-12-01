Son Dakika Haberleri: Türkeli'de motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Türkeli'de motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Türkeli'de motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Türkeli'de motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamamlı köyü Çayırlar köprüsü mevkisinde Emre Can A.'nın kullandığı motosiklet ile Hüseyin Ö. idaresindeki minibüs çarpıştı.


Kazada motosiklet sürücüsü Emre Can A., ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıkları olduğu tespit edilen Emre Can A. buradan Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. - SİNOP

Emre Can, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:11 Kaynak: İHA
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