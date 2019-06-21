Son Dakika Haberleri: Türkeli'de muhtarlara hizmet içi eğitim
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Türkeli'de muhtarlara hizmet içi eğitim

18 dakika önce

Türkeli Kaymakamlığı tarafından, köy ve mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.

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Türkeli Kaymakamlığı tarafından, köy ve mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.

Atatürk İlkokulu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimde, köy kanunu, muhtarların uyması ve dikkat etmesi gereken konular ile görev, yetki ve sorumlulukları konularında eğitim verildi.

Türkeli Malmüdürü Vekili Muammer Özcan, köy idareleri hesap talimatnamesi hakkında, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, asayiş ve emniyet, karayolları trafik denetimleri hakkında, Türkeli Orman İşletme Müdürü Faruk Karbuzoğlu, yakacak ihtiyaçları ve orman emvalinin nakli hakkında, YEDAŞ Türkeli İşletme Şefi Kenan Cebeci, elektrik tesis, işletme ve bakımı hakkında, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Derya Karaca, nüfus işleri, Türkeli Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Yusuf Yılmaz sağlık işleri, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Ufuk Deveci tarımla ilgili iş ve işlemler hakkında, PTT Türkeli İlçe Müdürü Nuh Ersoy ise tebligat kanunu hakkında köy ve mahalle muhtarlarına bilgi verdi.

Eğitimin ardından muhtarlar, mahalle ve köylerine ait istek, talep ve önerilerini iletti. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:36 Kaynak: İHA
Ali Su, Jandarma, Yusuf Yılmaz, Türkeli, Güncel
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