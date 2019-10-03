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Türkeli'de MYO öğrencilerine terör bilgilendirmesi

33 dakika önce

Sinop'un Türkeli ilçesindeki Meslek Yüksekokulu(MYO) öğrencilerine terör bilgilendirmesi yapıldı.

Türkeli'de MYO öğrencilerine terör bilgilendirmesi, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesindeki Meslek Yüksekokulu(MYO) öğrencilerine terör bilgilendirmesi yapıldı.


Sinop'un Türkeli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye gelen Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik, terör örgütlerinin öğrenciler üzerinde etkilerinin kırılması, propagandalarının ve eleman kazanımlarının engellenmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi.


Faaliyetler kapsamında öğrencilere çanta, defter ve kalem hediye edildi. Yetkililer, terör örgütleri için hayati kaynağın insan olduğunu, terör örgütleri yurt içi ve yurt dışından ne kadar destek sağlarsa sağlasın, onları ayakta tutacak insan kaynağı olmadan varlıklarını devam ettirebilmeleri mümkün olmadığını, bu nedenle gençleri kötü emellerine alet etmek isteyen kişi ya da gruplar her zaman var olduğu ifade edildi. - SİNOP

Emniyet Müdürlüğü, Türkeli, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:16 Kaynak: İHA
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