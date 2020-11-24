Türkeli'de Öğretmenler Günü kutlaması - Son Dakika

Türkeli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Türkeli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunma töreninin ardından kutlama programı, Türkeli Gençlik Merkezi salonunda devam etti. Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar yaptı. Anar, konuşmasında, "Öğretmenlik; gücünü sevgiden alan, sabrın, inancın ve doğruluğun kılavuz edinildiği bir meslektir. Öğretmenlik; emek, özveri, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar değerli, saygın dünyanın en güzel mesleklerindendir. İlk emri 'Oku' olan yüce kitabımıza iman etmiş, 'İlim Çin'de de olsa gidin alın' buyruğunu düstur edinmiş, 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözünü yol bellemiş bir inancın temsilcileri; dünyaya boyun eğdiren ancak hocalarının önünde eğilmekten yüksünmeyen cihan sultanlarının, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştireceksiniz' sözleriyle öğretmenlerimizi baş üstünde tutan ecdadın torunları olarak, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Genç öğretmenler adına Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Fatmanur Kasap, tecrübeli öğretmenler adına Atatürk İlkokulu Müdüresi Meral Özertürk birer konuşma yaptılar.

Öğretmenler Günü ile ilgili öğretmenler arasında yapılan "Anı" yarışmasında ilçe birincisi olan Türkeli İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Yalçın Önal, eserini okudu.

Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okulu Müzik Öğretmeni Merve Albayrak ve Cumhuriyet Ortaokulu Müzik Öğretmeni Kenan Karayaka tarafından müzik dinletisi yapıldı.

Yıl içinde emekli olan personellere hizmet şeref belgelerinin takdim edilmesinin ardından program son buldu. - SİNOP