Türkeli'de otluk yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Türkeli'de otluk yangını - Son Dakika

Türkeli'de otluk yangını

6 saat önce

Türkeli ilçe merkezinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

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Türkeli ilçe merkezinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Gemiyanı Mahallesi Öğretmenevi karşısındaki otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çevredeki vatandaşlar tarafından bildirilmesiyle olay yerine gelen Türkeli Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın çevreye sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. - SİNOP

Türkeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:47 Kaynak: İHA
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