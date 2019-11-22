Son Dakika Haberleri: Türkeli'de otomobil dereye uçtu: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Türkeli'de otomobil dereye uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Türkeli'de otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

6 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak dereye yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.

Türkeli'de otomobil dereye uçtu: 1 yaralı, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak dereye yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Beyaz B. idaresindeki yabancı plakalı otomobil Türkeli ilçesine bağlı Turhan köyü istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye yuvarlandı.


Kazada araç sürücüsü Beyaz B. yaralanarak, Türkeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - SİNOP

Türkeli, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamış
BMW, Daimler ve Volkswagen'e 100 milyon euroluk çelik karteli cezası TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 16:05:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkeli'de otomobil dereye uçtu: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]