Türkeli'de otomobil dereye uçtu: 1 yaralı
6 saat önce
Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak dereye yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:34 Kaynak: İHA
Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak dereye yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beyaz B. idaresindeki yabancı plakalı otomobil Türkeli ilçesine bağlı Turhan köyü istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye yuvarlandı.
Kazada araç sürücüsü Beyaz B. yaralanarak, Türkeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - SİNOP
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