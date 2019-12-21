Türkeli'de otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Türkeli'de otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Türkeli'de otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

7 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin şarampole uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Türkeli'de otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin şarampole uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Türkeli- Güzelkent kara yolu Emrelli mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erdem B. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Güzelkent'ten Türkeli istikametine seyir halindeyken, Emrelli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yaklaşık 25 metre derinliğindeki şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Erdem B. ve otomobil içerisinde bulunan Ufuk D. yaralandı. Yaralılar, Türkeli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Meydana gelen kazada otomobil büyük çapta hasar gördü. - SİNOP

Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:02 Kaynak: İHA
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