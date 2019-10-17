Son Dakika Haberleri: Türkeli'de polis, telefon dolandırıcılığına karşı broşür dağıttı
Son Dakika Güncel Türkeli'de polis, telefon dolandırıcılığına karşı broşür dağıttı

Türkeli'de polis, telefon dolandırıcılığına karşı broşür dağıttı

1 saat önce

Sinop'un Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı broşür dağıtıp halkı uyardı.

Türkeli'de polis, telefon dolandırıcılığına karşı broşür dağıttı, System.String[]

Sinop'un Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı broşür dağıtıp halkı uyardı.


Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda stant açarak, ilçe halkına telefon dolandırıcılığına karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirme broşürü dağıtarak, uyarılarda bulundu. Esnafa ve vatandaşlara da el ilanları dağıtan ekipler, bu sırada vatandaşlarla da konuşarak para ve kontör dolandırıcılığı hakkında bilgilendirdiler.


Hiçbir devlet memurunun vatandaşa telefon açarak kendisini emniyet mensubu, askeri personel gibi tanıtmayacağını ifade eden ekipler, aynı zamanda hiçbir devlet memurunun da para, kontör ve banka hesap bilgisini telefonla sormayacağını belirtti. Vatandaşların herhangi bir mağduriyete uğramamaları için tedbirli olmalarını isteyen polis, böyle bir durumla karşılaştıklarında vatandaşların 155 polis ihbar hattını arayarak bilgi edinmelerini istedi.


Ekipler, aynı zamanda ilçe merkez muhtarları ile toplantı yaparak, cadde ve sokaklarda, bankalarda tedirgin halleriyle dikkat çeken vatandaşlarla görüşerek, telefon dolandırıcılığı mağduriyeti yaşayabileceği anlaşıldığı takdirde 155 polis ihbar hattına bildirmelerini istedi. - SİNOP

Emniyet Müdürlüğü, Türkeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
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