Türkeli'de "Ramazan ve İnfak" yarışması birincisine ödül verildi
1 saat önce
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı Ramazan ayı teması olan "Ramazan ve İnfak" temalı kompozisyon ve resim yarışması gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:10 Kaynak: İHA
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı Ramazan ayı teması olan "Ramazan ve İnfak" temalı kompozisyon ve resim yarışması gerçekleştirildi.
Yarışma sonucunda Türkeli
İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Alper Öztürk, kompozisyon dalında ilçe birincisi olarak İlçe Müftüsü tarafından çeyrek altınla ödüllendirildi.
İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, birincilik elde eden öğrenciyi tebrik ederek, il genelinde yapılacak yarışmada ve ülke genelinde yapılacak yarışmada da dereceye girmesinin temennisiyle, bir daha ki yarışmalara da katılmasını istedi. - SİNOP
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