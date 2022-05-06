Türkeli'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Türkeli'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

06.05.2022 17:55
Türkeli'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, devriye esnasında yapılan kontrolde ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, devriye esnasında yapılan kontrolde ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçeye bağlı Oymakaya köyünde icra edilen devriye faaliyetinde sürücülüğünü M.E.L. isimli şahsın yaptığı 34 plakalı otomobilde yapılan kontrolde 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 adet fişek ele geçirildi.

Ekipler, söz konusu tabanca ve fişekleri muhafaza altına alarak, olayla ilgili savcıya bilgi verilerek adli işlem başlatıldı. - SİNOP

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Ruhsatsız Silah, Hisarcık, Türkeli, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkeli'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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