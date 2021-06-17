Türkeli'de sağanak yağış hasara yol açtı - Son Dakika

Türkeli'de sağanak yağış hasara yol açtı

Türkeli'de sağanak yağış hasara yol açtı Sinop'un Türkeli ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu.

Türkeli'de sağanak yağış hasara yol açtı SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları korkuttu. Sağanak yağmur sonucu cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, köy yollarında da benzer olaylar yaşandı. Şiddetli yağışla birlikte sürüklenen kum ve taşlar yolu kapladı. Mahsur kalan büyükbaş hayvanlar kurtarılırken, ilçeye bağlı köylerde 4 menfez ve kısım kısım yollarda tahribat oluştu. 2012'de yaşanan sel felaketini anımsatan şiddetli yağış vatandaşları tedirgin ederken, Türkeli Çayı'nda su seviyesi en üst seviyelere ulaştı. 2012'deki sel felaketi sonrası alınan önlemler çerçevesinde Türkeli Çayı'nda uygulanan ıslah çalışmaları ve Hamamlı Köyü Çayırlar Mahallesi'ndeki faaliyete sunulan gölet, Türkeli Çayı'nda olası muhtemel sel afetini önledi. Sağanak yağışın ardından belediye ve Özel İdaresi ekipleri, kum ve taşla kaplı yollarda temizlik çalışması başlattı. (YCA-SLH-Y)

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