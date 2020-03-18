Türkeli'de şehitleri anma programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkeli'de şehitleri anma programı - Son Dakika

Türkeli'de şehitleri anma programı

7 saat önce

Türkeli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Türkeli'de şehitleri anma programı, System.String[]

Türkeli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.


Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde saat 10.00'da çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oğuz Tatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Erdal Çalışkan'ın katılımıyla gerçekleşti.


Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Yapılması planlanan diğer program ise korona virüsü tedbirleri kapsamında iptal edildi. - SİNOP

Çanakkale Zaferi, Türkeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:38 Kaynak: İHA

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