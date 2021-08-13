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Türkeli'de selin izleri silinmeye çalışılıyor - Son Dakika

Türkeli'de selin izleri silinmeye çalışılıyor

13.08.2021 14:39

Türkeli'de selin izleri silinmeye çalışılıyor Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.

Türkeli'de selin izleri silinmeye çalışılıyor

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.

İlçeye bağlanan tüm yolların köprülerin yıkılması ile kapandığı, ilçeye karayolu ile köyler ve ilçelerden ulaşım sağlanamadığı Türkeli ilçesinde selin yaraları sarılıyor. İlçede üç gündür telefon hatlarının da çalışmaması nedeniyle ilçe ve köylerde yaşayan aile ve yakınlarını merak eden gurbetçiler hayatlarından endişe ediyorlar. Ekipler, bir yandan cadde ve sokakları balçıklardan temizlerken, bir yandan da ilçede çöken yolların onarımı yapılıyor.

İlçede selin en fazla hissedildiği yerlerden biri olan sanayi sitesinde de su ve balçıkla dolan araçlar ve sanayi dükkanları esnaflar tarafından temizlenmeye çalışılıyor. İlçe su şebeke depolarının yıkılması, şebeke hatlarında büyük tahribat yaşanması sebebiyle sanayi esnafları dükkanlarını güçlükle balçıklardan temizlemeye çalışıyor.

"Her 10 senede bir başımıza geliyor"

Sanayi esnafı Bilal Özcan, "Sıkıntımız büyük. Her 10 senede bir olan bir şey. Yetkililere sesleniyoruz, artık bu sel felaketini yaşamamamız için kalıcı bir çözüm bulunsun. Sanayinin durumu belli. Çarşı esnafı da yine aynı şekilde. Bizden kötüleri de var. Hepsine geçmiş olsun diyoruz" dedi.

Sanayi esnafı Rüstem Elmas, "Dükkanlarımızı temizlemeye çalıştık ancak suyumuz olmayınca yaptığımız temizliğin anlamı kalmıyor. Sularımızın bir an önce bağlanmasını temenni ediyoruz. Her selden sonra dükkanlarımızın hali perişan. Artık bu sel felaketine karşı önlemlerin alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Sanayi esnafı Umut Nergiz ise "Özellikle çay yataklarında daha çok önlemlerin alınmasını ve daha kalıcı olmasını istiyoruz. Dükkanın hali belli, her yer perişan" ifadelerini kullandı.

Türkeli'de selin izleri silinmeye çalışılıyor
Türkeli'de selin izleri silinmeye çalışılıyor
Türkeli'de selin izleri silinmeye çalışılıyor
Türkeli'de selin izleri silinmeye çalışılıyor
Türkeli'de selin izleri silinmeye çalışılıyor
Türkeli'de selin izleri silinmeye çalışılıyor
Türkeli'de selin izleri silinmeye çalışılıyor

Hisarcık, Türkeli, Sinop, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkeli'de selin izleri silinmeye çalışılıyor - Son Dakika


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