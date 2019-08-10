Türkeli'de sosyal yaşam alanı çalışmaları tamamlandı
1 saat önce
Sinop'un Türkeli ilçesinde çay yolu üzeri sosyal yaşam alanı çalışmaları tamamlandı.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:38 Kaynak: İHA
'un Türkeli
ilçesinde çay yolu üzeri sosyal yaşam alanı çalışmaları tamamlandı.
Belediye tarafından yapımı tamamlanan sosyal yaşam alanı oturma bankları, spor
aletleri, çocuk oyun gruplarının yer aldığı, halkın rahatça yürüyüş yaparak, eğlenceli zaman geçirip sosyalleşebileceği, piknik yapabileceği bir yer haline geldi. Özellikle akşam saatlerinde görsel bir şölen oluşturan sosyal yaşam alanı vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. - SİNOP
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