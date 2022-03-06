Türkeli'de su borusu patladı, basınçlı su gökyüzüne fışkırdı - Son Dakika
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Türkeli'de su borusu patladı, basınçlı su gökyüzüne fışkırdı

06.03.2022 12:42
Türkeli'de su borusu patladı, basınçlı su gökyüzüne fışkırdı

Sinop'un Türkeli ilçesinde patlayan su borusundan fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde patlayan su borusundan fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Türkeli'nin Satı köyünden gelmekte olan ilçe şebekesine ait su borusu Yazıcı köyü altı mevkiinde patladı. Bilinmeyen bir nedenle patlayan borudaki su tazyikle metrelerce yükseğe fışkırdı. Suyun gökyüzüne fışkırdığı o anlar, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bölgeye giden ekiplerin boruyu tamir etmek için çalışma başlattıkları belirtildi. - SİNOP

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Türkeli, Sinop, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkeli'de su borusu patladı, basınçlı su gökyüzüne fışkırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkeli'de su borusu patladı, basınçlı su gökyüzüne fışkırdı - Son Dakika
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