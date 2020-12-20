Türkeli'de toplanan defne yaprağı ek gelir sağlıyor - Son Dakika

Türkeli'de toplanan defne yaprağı ek gelir sağlıyor

20.12.2020 18:57
Türkeli'de toplanan defne yaprağı ek gelir sağlıyor, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde, ormanlık alanlarda ve dere yataklarındaki defne ağaçlarından toplanan defne yaprağı, köylülere ek gelir sağlıyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, ormanlık alanlarda ve dere yataklarındaki defne ağaçlarından toplanan defne yaprağı, köylülere ek gelir sağlıyor.

Türkeli ilçesinin sahil kıyısındaki orman alanlarında ve dere yataklarındaki defne ağaçlarından toplanan defne yaprakları, çok amaçlı kullanılıyor. Köylüler tarafından toplanan defnenin yağından sabun, yaprağından ise çeşitli dertlere deva baharatlar elde ediliyor, aynı zamanda ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılıyor.

Türkeli ilçesinin köylerinde, yıllık yaklaşık 50 ton defne yaprağı toplandığı öğrenilirken, defne ağaçları daha çok Satı, Taçahmet ve Gencek köylerinde bulunduğu biliniyor.

Defne yapraklarını sırtlarından yola kadar indirip, traktörlere yükleyen köylüler, tüccarlara satarak evlerine ek gelir sağlıyor. Tüccarlar tarafından kurutulan defne yaprağı, ayıklandıktan sonra başta Avrupa ülkeleri ve ABD'ye ihraç edilmek üzere İzmir'deki fabrikalara gönderiliyor. - SİNOP

Türkeli'de toplanan defne yaprağı ek gelir sağlıyor
Türkeli'de toplanan defne yaprağı ek gelir sağlıyor
Türkeli'de toplanan defne yaprağı ek gelir sağlıyor

Türkeli, Defne, Sinop, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkeli'de toplanan defne yaprağı ek gelir sağlıyor - Son Dakika


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