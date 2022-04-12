Türkeli'de üç katlı evde yangın çıktı - Son Dakika

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yeşiloba köyünde üç katlı bir evde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşiloba köyü Merkez Mahallesi'nde, Murat Avcı'ya ait üç katlı evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının çevredeki vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle evde maddi zarar oluştu. - SİNOP