Türkeli'de üç katlı evde yangın çıktı - Son Dakika
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Türkeli'de üç katlı evde yangın çıktı

12.04.2022 14:19
Türkeli'de üç katlı evde yangın çıktı

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yeşiloba köyünde üç katlı bir evde yangın çıktı.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yeşiloba köyünde üç katlı bir evde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşiloba köyü Merkez Mahallesi'nde, Murat Avcı'ya ait üç katlı evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının çevredeki vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle evde maddi zarar oluştu. - SİNOP

Türkeli'de üç katlı evde yangın çıktı
Türkeli'de üç katlı evde yangın çıktı
Türkeli'de üç katlı evde yangın çıktı
Türkeli'de üç katlı evde yangın çıktı

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Murat Avcı, Türkeli, Yangın, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkeli'de üç katlı evde yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkeli'de üç katlı evde yangın çıktı - Son Dakika
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