Türkeli'de ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Türkeli'de ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı - Son Dakika

Türkeli'de ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı

7 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde, gece saatlerinde heyelandan ulaşıma kapanan köy grup yolu, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Türkeli'de ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde, gece saatlerinde heyelandan ulaşıma kapanan köy grup yolu, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.


Alınan bilgiye göre, Türkeli ilçesine bağlı Yeşiloba köyü Sarpaca Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yeşiloba-Gökçealan- Çatak köylerini birbirine bağlayan yol, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yeniden ulaşıma açıldı. - SİNOP

Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:54 Kaynak: İHA
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