Türkeli'de Vergi Haftası kutlamaları - Son Dakika

Türkeli'de Vergi Haftası kutlamaları
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Sinop'un Türkeli ilçesinde, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Türkeli Malmüdürlüğü personelini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:29 Kaynak: İHA
Sinop'un Türkeli ilçesinde, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Türkeli Malmüdürlüğü personelini ziyaret etti.
Bu yıl "Vergi Güçtür Gözümüz Yükseklerde" sloganıyla kutlanan 31. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Türkeli Malmüdürlüğü personelini ziyaret etti. Ziyarette Türkeli Malmüdürlüğü personelinin Vergi Haftası nedeniyle tüm vergi teşkilatlarının, yöneticilerin ve vatandaşların haftasını tebrik eden Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, günün anısına çiçek takdim etti. - SİNOP
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