Türkeli'de Vergi Haftası kutlamaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkeli'de Vergi Haftası kutlamaları - Son Dakika

Türkeli'de Vergi Haftası kutlamaları

7 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Türkeli Malmüdürlüğü personelini ziyaret etti.

Türkeli'de Vergi Haftası kutlamaları, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Türkeli Malmüdürlüğü personelini ziyaret etti.


Bu yıl "Vergi Güçtür Gözümüz Yükseklerde" sloganıyla kutlanan 31. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Türkeli Malmüdürlüğü personelini ziyaret etti. Ziyarette Türkeli Malmüdürlüğü personelinin Vergi Haftası nedeniyle tüm vergi teşkilatlarının, yöneticilerin ve vatandaşların haftasını tebrik eden Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, günün anısına çiçek takdim etti. - SİNOP

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:29 Kaynak: İHA
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