Türkeli'de yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkeli'de yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Türkeli'de yangın tatbikatı yapıldı

6 saat önce

Türkeli ilçesinde Sivil Savunma Günü etkinlikleri kapsamında yangın tatbikatı yapıldı.

Türkeli'de yangın tatbikatı yapıldı, System.String[]

Türkeli ilçesinde Sivil Savunma Günü etkinlikleri kapsamında yangın tatbikatı yapıldı.


Türkeli Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okulu'nda yapılan tatbikatta, senaryo gereği okulda çıkan yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, okulun 2. katında mahsur kalan öğrenciyi merdiven yardımıyla kurtardı. Öğrenciler okuldan tahliye edildi.


Akabinde Türkeli İtfaiye Amirliği ekipleri, yangınlarda alınacak önlemler hakkında öğrencilere bilgi verdiler. Daha sonra okul bahçesinde öğrencilerin yangına nasıl müdahale edeceği ile ilgili uygulamalı eğitim verildi. - SİNOP

Mustafa Kemal Atatürk, Sivil Savunma Günü, İtfaiye, Türkeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmit'te Hollanda plakalı bir aracın içinde ceset bulundu
Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet 15 Temmuz'da ilk selayı okuyan İsmail Coşar'ın tabutundaki "Reklam" detayı tepki çekti Son Dakika: İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 17:56:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkeli'de yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]