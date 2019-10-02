Son Dakika Haberleri: Türkeli'de "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması
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Türkeli'de "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması

1 saat önce

Türkeli İlçesinde "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması yapıldı.

Türkeli'de

Türkeli İlçesinde "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması yapıldı.


Türkiye genelinde olduğu gibi Türkeli ilçesinde de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması gerçekleştirildi. Yaşar Topçu Caddesi İlçe Özel İdaresi önünde gerçekleşen uygulamaya Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Erdal Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.


Uygulamada, İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Trafik ekipleri, sürücüleri bilgilendirerek, çeşitli bilgilendirme broşürleri dağıttı. Daha sonra yaya geçidinde protokol tarafından, farkındalık oluşturmak için geçiş gerçekleştirdi. - SİNOP

Yaya Geçidi, Jandarma, Türkiye, Türkeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:21 Kaynak: İHA
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