Türkeli'de yaz futbol okulu açıldı
1 saat önce
Sinop'un Türkeli ilçesinde, antrenör Uğur Öztürk tarafından Türkeli Spor Kulübü Yaz Futbol Okulu açıldı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:12 Kaynak: İHA
'un Türkeli
ilçesinde, antrenör Uğur Öztürk tarafından Türkeli Spor Kulübü Yaz Futbol
Okulu açıldı.
Türkeli İlçe Huzur
Dincel Stadı'nda faaliyetine başlayan, yaz boyunca çocukların kurs göreceği yaz futbol kursuyla ilgili antrenör Uğur Öztürk, "Kursumuz yoğun ilgi ve taleple kursumuza başladık. Önceliğimiz ve gayemiz, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sağlıklı bir ruh ve beden gelişimi, takım ruhu ve spor ahlakını aşılayabilmektir. Bu konuda bize güvenen ve inanan tüm ailelere çok teşekkür ederim" dedi. - SİNOP
Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de! Formayı giydi
Sky Sports duyurdu: Beşiktaş, Boateng ile görüşüyor
Çocuklarının velayetini kaybeden Yağmur Sarnıç sinir krizi geçirdi
Fenerbahçe, Datome'nin sözleşmesini uzattı