Son Dakika Haberleri: Türkeli'de yaz voleybol kursu başlıyor
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Türkeli'de yaz voleybol kursu başlıyor

54 dakika önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde, iki yaş grubuna yönelik voleybol kursları düzenlenecek.

Türkeli'de yaz voleybol kursu başlıyor, System.String[]
Sinop'un Türkeli ilçesinde, iki yaş grubuna yönelik voleybol kursları düzenlenecek.

Türkeli İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından 7-10 ve 11-15 yaş grupları arasında iki voleybol kursu açılacak. Kurslar, 1 Temmuz ile 1 Eylül 2019 arasında gerçekleşecek.

Yeni hizmet binasının açılmasına sayılı günler kala Türkeli İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü faaliyetlerine başladı. Yaz aylarında çocukların vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlamak adına açılacak yaz voleybol kursları için Türkeli Gençlik Merkezinde kayıtlar alınmaya başlandı.

Ücretsiz olacak olan kurslar, Türkeli Spor Salonunda yapılacak. Kurs Öğreticisi olarak Voleybol Antrenörü Mürüvet Kalem'in görev alacağı kurslarda, 2 ay boyunca voleybol temel teknikleri eğitiminin yanı sıra grup oyunları, bireysel hareket etme algısı gibi beceriler kazandırılacak. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:18 Kaynak: İHA
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