Türkeli'de yılın ilk umre kafilesi uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkeli'de yılın ilk umre kafilesi uğurlandı - Son Dakika

Türkeli'de yılın ilk umre kafilesi uğurlandı

6 saat önce

Türkeli ilçesinde, yılın ilk umre kafilesi düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Türkeli'de yılın ilk umre kafilesi uğurlandı, System.String[]

Türkeli ilçesinde, yılın ilk umre kafilesi düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.


Umreciler için Türkeli Merkezi Camisi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Duygulu anların yaşandığı törende, umrecilerin sevinçleri görülmeye değerdi. Toplam 30 kişiden oluşan kafileyi uğurlamaya çok sayıda vatandaş da eşlik etti.


Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan uğurlama töreninde, çeşitli ilahiler seslendirildi, dualar edildi. Kutsal topraklara uğurlanan umre kafilesinin umre ziyaretlerinin 15 gün süreceği öğrenildi. - SİNOP

Türkeli, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:58 Kaynak: İHA
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