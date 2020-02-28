Türkeli'de yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Türkeli'de yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Türkeli'de yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi

6 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Türkeli'de yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada, bir aracın farklı yol güzergahına yönelmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli aracı Prof. Dr. Necmettin Erbakan sokağında durdurdu. Yaptıkları aramalarda, aracın çevresinde 170 gram esrar maddesi ele geçirdi. Konuyla ilgili şüpheli H.Y. ve M.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Türkeli, Sinop, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:16 Kaynak: İHA
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