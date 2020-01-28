Türkeli'den depremzedelere yardım eli - Son Dakika
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Türkeli'den depremzedelere yardım eli

7 saat önce

Türkeli ilçesinde depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri, ilçe meydanında yapılan uğurlama töreniyle Elazığ'a gönderildi.

Türkeli'den depremzedelere yardım eli, System.String[]

Türkeli ilçesinde depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri, ilçe meydanında yapılan uğurlama töreniyle Elazığ'a gönderildi.


İlçede Kaymakamlık, esnaflar ve Türkeli Genç İş Adamları Derneği öncülüğünde depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi. 24 Ocak'ta Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için düzenlenen yardım kampanyasında, ilçe halkı büyük bir duyarlılık örneği gösterdi. Esnaf ve dernerk bürolarında toplanan yardım malzemeleri, iki kamyoneti doldurdu.


Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak ve vatandaşlar katıldı. İmam Hatibi Fikret Yılmaz tarafından okunan dua ile gönüllü sürücülerin kullandığı kamyonetler Elazığ'a yola çıktı. - SİNOP

Türkeli, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:56 Kaynak: İHA
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