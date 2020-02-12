Türkeli'den Elazığ'a gıda yardımı - Son Dakika

Hazırlanan gıda yardım kolileri, kamyonet aracılığıyla Elazığ'a ulaştırılmak üzere Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ( AFAD ) gönderildi. 2 gün süren kampanyada, hayırsever vatandaşlardan toplanan nakdi yardımlarla kumanya hazırlanarak, 117 koli gıda yardım kolisi oluşturuldu. - SİNOP

Türkeli Kaymakamlığı, Türkeli Belediyesi, Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Türkeli Muhtarlar Derneği ve Türkeli Genç İş Adamları Derneği iş birliğinde başlatılan gıda yardımı kampanyasında toplanan bağışlarla gıda yardımları temin edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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