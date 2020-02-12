Türkeli'den Elazığ'a gıda yardımı - Son Dakika
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Türkeli'den Elazığ'a gıda yardımı

6 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde, deprem felaketini yaşayan Elazığ'a açılan yaraları sarmak, depremzedelerin acılarını paylaşmak için başlatılan yardım kampanyası sona erdi.

Türkeli'den Elazığ'a gıda yardımı, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde, deprem felaketini yaşayan Elazığ'a açılan yaraları sarmak, depremzedelerin acılarını paylaşmak için başlatılan yardım kampanyası sona erdi.


Türkeli Kaymakamlığı, Türkeli Belediyesi, Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Türkeli Muhtarlar Derneği ve Türkeli Genç İş Adamları Derneği iş birliğinde başlatılan gıda yardımı kampanyasında toplanan bağışlarla gıda yardımları temin edildi.


Hazırlanan gıda yardım kolileri, kamyonet aracılığıyla Elazığ'a ulaştırılmak üzere Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) gönderildi. 2 gün süren kampanyada, hayırsever vatandaşlardan toplanan nakdi yardımlarla kumanya hazırlanarak, 117 koli gıda yardım kolisi oluşturuldu. - SİNOP

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
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