Son Dakika Haberleri: Türkeli Gençlik Merkezinden yeni kurslar
Son Dakika Spor Haber

Türkeli Gençlik Merkezinden yeni kurslar

55 dakika önce

Türkeli Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı başında faaliyete başlayan kursların yanı sıra yeni kursların da açılacağı bildirildi.

Türkeli Gençlik Merkezinden yeni kurslar, System.String[]
Türkeli Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı başında faaliyete başlayan kursların yanı sıra yeni kursların da açılacağı bildirildi.

İlçede Gençlik Merkezi bünyesinde yaz kursları olarak 5 kursun açılacağı belirtildi. Temmuz ayı başında açılan voleybol, futbol ve steep kurslarının yanı sıra, 8-15 yaş arası çocuklar için gitar, masa tenisi, satranç, matematik ve İngilizce kurslarının da açılacağı, müracaatların Türkeli Gençlik Merkezi İlçe Müdürlüğüne yapılması gerektiği bildirildi. - SİNOP
voleybol, Türkeli, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 25 Temmuz 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Geri sayım başladı! DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DGS sonucu sorgula! Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geri döndüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 15:49:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkeli Gençlik Merkezinden yeni kurslar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]