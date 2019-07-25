Türkeli Gençlik Merkezinden yeni kurslar
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Türkeli Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı başında faaliyete başlayan kursların yanı sıra yeni kursların da açılacağı bildirildi.
Türkeli Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:54 Kaynak: İHA
Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı başında faaliyete başlayan kursların yanı sıra yeni kursların da açılacağı bildirildi.
İlçede Gençlik Merkezi bünyesinde yaz kursları olarak 5 kursun açılacağı belirtildi. Temmuz ayı başında açılan voleybol
, futbol ve steep kurslarının yanı sıra, 8-15 yaş arası çocuklar için gitar, masa tenisi, satranç, matematik ve İngilizce kurslarının da açılacağı, müracaatların Türkeli Gençlik Merkezi İlçe Müdürlüğüne yapılması gerektiği bildirildi. - SİNOP
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