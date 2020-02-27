Son Dakika › Güncel › Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şensoy, Samsun'a atandı - Son Dakika
Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şensoy, Samsun'a atandı
6 saat önce
Sinop Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, Samsun'a atandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
Sinop Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, Samsun'a atandı.
8 yıldır Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Olgun Şensoy, Samsun'un Asarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine tayin edildi. Şensoy'un Samsun Asarcık'a atanmasıyla boşalan Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlük makamına henüz herhangi bir atamanın yapılmadığı öğrenildi. - SİNOP
Son Dakika Serebral palsi hastası Ali, tek parmağıyla kitap yazdı Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'dan ilk açıklama: İddialar doğru değil "TSK, İdlib'de Rus uçaklarına ateş etti" iddiası yalanlandı Türkiye'deki ilk koronavirüs anketinin sonuçları yayınlandı