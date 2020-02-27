Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şensoy, Samsun'a atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şensoy, Samsun'a atandı - Son Dakika

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şensoy, Samsun'a atandı

6 saat önce

Sinop Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, Samsun'a atandı.

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şensoy, Samsun'a atandı, System.String[]

Sinop Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, Samsun'a atandı.


8 yıldır Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Olgun Şensoy, Samsun'un Asarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine tayin edildi. Şensoy'un Samsun Asarcık'a atanmasıyla boşalan Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlük makamına henüz herhangi bir atamanın yapılmadığı öğrenildi. - SİNOP

Türkeli, Samsun, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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