Son Dakika Haberleri: Türkeli ilçe şebeke su hattına takviye yapıldı
Son Dakika Güncel Türkeli ilçe şebeke su hattına takviye yapıldı - Son Dakika

Türkeli ilçe şebeke su hattına takviye yapıldı

6 saat önce

Türkeli'ye bağlı Yusuflu köyünde sondaj çalışmalarıyla bulunan su kaynağı, ilçenin şehir şebekesi su hattına takviye edildi.

Türkeli ilçe şebeke su hattına takviye yapıldı, System.String[]

Türkeli'ye bağlı Yusuflu köyünde sondaj çalışmalarıyla bulunan su kaynağı, ilçenin şehir şebekesi su hattına takviye edildi.


Türkeli ilçesinde, ilçe şehir şebeke su hattının güçlendirilmesi kapsamında açılan sondaj kuyusu, kaynak suyuna ilave olarak şebeke hattına bağlandı.


İlçeye bağlı Yusuflu köyünde, saniyede 10 litre su çıktığı tespit edilen sondaj kuyusu, Belediye Başkan Vekili Adem Can, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan ve Yüksel Özcan, Belediye Meclis Üyesi Recep Samet Çetin, su biriminde görev yapan personel ile birlikte, kaynak suyunun şehir şebekesine bağlanan vananın açılışı yapıldı. - SİNOP

Türkeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:28 Kaynak: İHA
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