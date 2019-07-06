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Türkeli köylerine beton yol

29 dakika önce

Türkeli Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) Başkanlığınca köylerde beton yol yapımına başlandı.

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Türkeli Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) Başkanlığınca köylerde beton yol yapımına başlandı.

2019 yılı Türkeli Köylere Hizmet Götürme Birliği programında yer alan, 14 Haziran'da ihalesi yapılan ilçeye bağlı Işıklı köyü beton yol yapım çalışmalarına başlandı.

AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Adem Ünal, AK Parti Türkeli İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Demircan ve Bilal Öztürk ve Türkeli İlçe Özel İdare Müdürü Cengiz Özcan, çalışmalarına başlanan Işıklı köyündeki bin 400 metrelik beton yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Adem Ünal, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı köylerde 2019 yılı programı dahilinde başlanan beton yol yapım çalışmalarının yanı sıra, yol yapım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere ilçede mobil konkasör ile elek altı üretimine başlandığını, yakın zamanda köy yollarında yol yapım ve onarım çalışmalarına da başlayacağını sözlerine ekledi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:53 Kaynak: İHA
Köylere Hizmet Götürme Birliği, AK Parti, Türkeli, Güncel
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