'Türkeli Panayırı'na korona engeli - Son Dakika

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, geleneksel Tarihi Türkeli Panayırı'nın bu yıl yapılmayacağını duyurdu.

Yaklaşık 1,5 yıldır ülke genelinde yaşanan Kovid-19 salgınından dolayı esnafların ekonomik anlamda oldukça etkilendiğini belirten Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, "İlçemizde her yıl sürdürdüğümüz geleneksel Tarihi Türkeli Panayırımızı, son günlerde artan covid-19 vaka artışı ile birlikte tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde hizmet veren esnaflarımızın da pandemi koşullarından dolayı ekonomik anlamda etkilenmesini göz önünde bulundurarak, bu yıl panayır yapmama kararı aldık" dedi. - SİNOP