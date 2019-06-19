Son Dakika Haberleri: Türkeli TÜGİAD'dan futbol turnuvası
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Türkeli TÜGİAD'dan futbol turnuvası

26 dakika önce

Türkeli Genç İş adamları Derneği (TÜGAİD) tarafından ilçede esnafların kaynaşması amacıyla futbol turnuvası yapılacak.

Türkeli TÜGİAD'dan futbol turnuvası, System.String[]
Türkeli Genç İş adamları Derneği (TÜGAİD) tarafından ilçede esnafların kaynaşması amacıyla futbol turnuvası yapılacak.

Derneğin faaliyete başladığı günden bu yana gerek sosyal anlamda, gerekse dayanışma anlamında örnek bir tutum sergilediklerini ifade eden Türkeli Genç İş adamları Derneği Gökhan Göksu, bu kapsamda futbol turnuvası tertip ettiklerini söyledi. Göksu, turnuva kapsamında 8 takımın oluşturulduğunu ve 21-22-23 Haziran tarihlerinde Cumhuriyet Ortaokulu bahçesindeki halı sahada yapılacak karşılaşmalar sonucunda birinciye bin lira para ödülü, ikinciye ise 300 lira ödül verileceğini ifade etti.

"Dernek yönetimi ve üyelerimizle birlikte uyum içerisinde daha birçok faaliyette bulunacağız" diyen Göksu, "Düzenlenen organizasyona katılan, destek veren iş adamlarımıza, Türkeli esnaflarımıza derneğimiz adına çok teşekkür ederiz" dedi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:43 Kaynak: İHA
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