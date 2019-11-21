Türkeli Yatılı Kur'an Kursu çalışmalarında sona yaklaşılıyor

Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde yapımına başlanan Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu hizmet binası çalışmalarında sona yaklaşılıyor.



Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi yanında bulunan Türkiye Diyanet Vakfına ait 3 katlı binada başlatılan güçlendirme, tadilat ve bakım-onarım çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu hizmet binası çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Türkeli İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, "Çalışmalarımız, 02 Ocak 2019 tarihinde yapımına başlanmış olup, Haziran ayının 1'inde kaba inşaatı 739 bin lira ödenerek tamamlanmıştır. Haziran ayının 15'i itibariyle ince işlerine başlanmış olup, 950 bin liraya ilçemizden bir firmaya verilmiş olan ince işçiliğin yaklaşık 485 bin lirası ödenmiş, 475 bin lira gibi bir borcumuz kalmıştır. İç teçhizatın döşenmesi işini de 300 bin lira bedelle bir firmaya verdik. Hayırlı olsun. Her ay vatandaşlarımızdan aldığımız güçle 100 bin lira gibi bir parayı müteahhide ödemekteyiz. Ancak kış gelmesi ve şehrimizin boşalmasından dolayı para toplamakta sıkıntı çekmekteyiz. Din görevlisi arkadaşlarla birlikte gece-gündüz demeden hem para hem de binanın işleriyle uğraşıyoruz. Çoğu zaman ailemizi ihmal ediyoruz, yeri geldiğimizde cebimizden katarak aldığımız bu yükü sırtlanmaya çalışıyoruz. Amacımız, biz buradan ayrıldığımızda arkamızdan dua edecek ve Kur'an okuyacak bir nesil bırakmak. Sizlerden elinizden geldiği kadar hatta daha fazlasını vererek sırtlandığımız bu yükü omuz vermenizi bekliyoruz. Unutmayalım ki Kur'an'a edilen her hizmet, ahirete büyük bir sermaye olarak amel defterimizin kapanmasına sebep olacaktır. Gayret bizden, başarı ise Allah'tandır" dedi. - SİNOP