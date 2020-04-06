Türkeli'ye

Sinop'un Türkeli ilçesinde korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi ve vatandaşların sağlığının korunması için "Dezenfeksiyon Tüneli" uygulamasını hayata geçirdi.



Korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte Virüsle Mücadele Eylem Planı hazırladıklarını ifade eden Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, bu plan çerçevesinde "Dezenfeksiyon Tüneli" uygulamasını başlattıklarını ifade etti.



Başkan Şahin, inşallah bu tür tedbirlerle kısa zamanda bu virüsü yenerek, normal hayata dönülmesini temenni etti. - SİNOP