Son Dakika Haberleri: Türkerler VEPSAŞ sorunu çözdü
Son Dakika Güncel Haber

Türkerler VEPSAŞ sorunu çözdü

1 saat önce

Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ), veri tabanında yaşanan teknik sorunun çözüldüğünü duyurdu.

Türkerler VEPSAŞ sorunu çözdü, System.String[]
Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ), veri tabanında yaşanan teknik sorunun çözüldüğünü duyurdu.

Türkerler VEPSAŞ'tan yapılan açıklamada, "16 ve 17 Temmuz 2019 tarihleri arasında veri tabanımızda oluşan teknik bir arıza nedeniyle geçici bir süre veznelerimizde, anlaşmalı olduğumuz bankalarda, PTT şubelerinde ve ödeme merkezlerinde fatura tahsilatı yapılamamıştır. Bilişim uzmanlarımızın yaptığı çalışma ile sistemimizde yaşanan sorun çözülmüş olup, bugün (18.07.2019) saat 08.00 itibariyle sistemimiz yeniden aktif hale getirilerek veznelerimizde tahsilata başlanmıştır. Son ödeme tarihi 16, 17 ve 18 Temmuz 2019 olan müşterilerimizin, faturalarının son ödeme tarihi, 19 Temmuz 2019 olarak güncellenmiştir. Dolayısıyla saygıdeğer müşterilerimize gecikme zammı yansıtılmayacaktır. Müşterilerimizin göstermiş olduğu anlayışa teşekkür ederiz" denildi. - VAN
PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 18 Temmuz 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Şırnak'ta EYP patlaması sonucu yaralanan asker, şehit oldu Ekonomistler Merkez Bankasından güçlü bir faiz indirimi bekliyor Elektrik ve doğal gaza yeni zamlar yolda

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 12:03:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkerler VEPSAŞ sorunu çözdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]