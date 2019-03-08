Son Dakika Haberleri: Türkerler Vepsaş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

Türkerler Vepsaş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

1 saat önce

Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Türkler VEPSAŞ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında veznelere fatura ödemeye gelen kadınlara karanfil hediye etti.

Türkerler Vepsaş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği, System.String[]
Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Türkler VEPSAŞ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında veznelere fatura ödemeye gelen kadınlara karanfil hediye etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Türkerler VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat Taş, "Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerindeki veznelerimize fatura ödemeye gelen kadınlarımıza karanfil hediye ettik. Ayrıca kadın çalışanlarımızla etkinlik düzenledik. Türkerler VEPSAŞ ailesi olarak kadın istihdamına büyük önem veriyoruz. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri, kadın emeğinin toplam işgücüne yansımasıyla doğru orantılıdır. Bu vesileyle; tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:11 Kaynak: İHA

Van, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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