Türkerler Vepsaş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
1 saat önce
Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Türkler VEPSAŞ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında veznelere fatura ödemeye gelen kadınlara karanfil hediye etti.
Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Türkler VEPSAŞ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
kapsamında veznelere fatura ödemeye gelen kadınlara karanfil hediye etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
kapsamında farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Türkerler VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat Taş, "Van, Bitlis
, Muş
ve Hakkari
illerindeki veznelerimize fatura ödemeye gelen kadınlarımıza karanfil hediye ettik. Ayrıca kadın çalışanlarımızla etkinlik düzenledik. Türkerler VEPSAŞ ailesi olarak kadın istihdamına büyük önem veriyoruz. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri, kadın emeğinin toplam işgücüne yansımasıyla doğru orantılıdır. Bu vesileyle; tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutlarım" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:11 Kaynak: İHA
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