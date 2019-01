Turkey Expo By Qatar" Fuarı Sona Erdi

Türk firmaların Katarlı yatırımcılarla bir araya gelmesine olanak sağlayan Körfez 'in en büyük fuarlarından "Turkey Expo by Qatar" sona erdi.Başta gayrimenkul olmak üzere inşaat, yapı malzemeleri, bilişim, ileri teknoloji, gıda, makine ve makine ekipmanları, sağlık turizmi, tekstil, mobilya ve dekorasyon gibi birçok sektörün önde gelen temsilcileri, fuarda iki ülke arasında yatırım ve iş birliklerinde bulundu. Türkiye ile Katar arasındaki ticari ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını amaçlayan, yeni girişimcilere ve yatırımcılara da ufuk açması beklenen fuarı 8 bin kişi ziyaret etti. Ayrıca 120 Türk firmasının katıldığı fuarda gayrimenkul sektöründe 200 milyon Türk lirası değerinde satış gerçekleşti.İnşaat ve gayrimenkul sektörünün özellikle Arap ülkelerindeki yatırımcılara ulaşması için büyük öneme sahip olan fuar, uluslararası alanda dikkati çeken prestijli projeleri vitrine çıkardı.48 anlaşma imzalandı"Turkey Expo by Qatar" Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kuruçayırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu fuarın, en üst düzeydeki diplomatik ilişkilerin yanı sıra Türkiye ile Katar arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlaması için düzenlendiğini söyledi.Fuarı 3 günde 8 bin kişinin ziyaret ettiğini, Türk firmalarıyla, ziyaretçiler ve yatırımcılar arasında 4 bin iş buluşması düzenlendiğini belirten Kuruçayırlı, çeşitli ticaret alanlarında 48 anlaşma ve 68 mutabakat zaptının imzalandığını kaydetti.Kuruçayırlı, "Fuarda gayrimenkul sektöründe 200 milyon lira değerinde satış gerçekleşti. Bu alanda çalışan firmalara, Katarlılar ve Katar'da ikamet eden Türkler tarafından ilgi büyüktü. Katar'daki yatırımcılardan büyük ilgi gören fuar, oldukça verimli geçti." dedi.Atilla Kuruçayırlı ayrıca fuarı ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati 'nin, Türkiye'de yatırımları bulunan Katarlı 20 firmanın temsilcileri ve ülkenin bazı yetkilileriyle bir araya gelerek talepleri ve yatırım alanında karşılaşılan güçlüklerle ilgili bilgi aldığını sözlerine ekledi.