Türkgözü sınır kapısında virüs tedbirleri en üst seviyede uygulanıyor - Son Dakika

Türkgözü sınır kapısında virüs tedbirleri en üst seviyede uygulanıyor

ARDAHAN - Korona virüs krizinin ortaya çıktığı ilk günden gerekli tedbirlerin alındığı Ardahan'ın Posof ilçesindeki Türkgözü sınır kapısı ve Çıldır sınır kapısında tedbirler en üst seviyede uygulanmaya devam ediliyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre ilk günden beri kapılarda kurulan tarama ve sağlık kontrolü çadırlarında görevli sağlık personelinin de sıkı çalışmaları nedeniyle henüz riskli bulunan bir kişi yurda sokulmadı.

Gürcistan tarafında da kurulan çadırda taramalar devam ederken Türkiye ye gelenler ilk önce evrak dolduruyor ve termal kameradan geçtikten sonra durumuna göre sağlık kontrolünden geçiriliyor. Şüpheli olanlar hemen gözlem altına alınarak gerektiği kadar bekletildikten sonra geçiş izni veriliyor. Tarama yapılan kişide şayet virüs tespit edilirse hemen kişi geri gönderiliyor.