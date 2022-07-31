TÜRKİŞ Başkanı Ergun Atalay, TÜRK-İŞ'in 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.
"Bu kurum bu ülkenin sigortası, bu kurum bu ülkede buzkıran gemisi"
Kaynak: AA
Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › TÜRKİŞ Başkanı Atalay: 'Ne emekten vazgeçeriz ne vatandan' - Son Dakika
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