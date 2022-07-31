"Bu kurum bu ülkenin sigortası, bu kurum bu ülkede buzkıran gemisi"

Bakan Bilgin: Emekçilerimizi ne enflasyona ne de sermayeye ezdirmeyeceğiz

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TÜRKİŞ Başkanı Atalay: 'Ne emekten vazgeçeriz ne vatandan' - Son Dakika

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