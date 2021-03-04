Turkish Airlines Euroleague: Anadolu Efes: 100 CSKA Moskova: 70 - Son Dakika

Turkish Airlines Euroleague: Anadolu Efes: 100 CSKA Moskova: 70

04.03.2021 23:42
Turkish Airlines Euroleague: Anadolu Efes: 100 CSKA Moskova: 70, System.String[]

Turkish Airlines Euroleague 28. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Rus ekibi CSKA Moskova'yı 100-70 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Turkish Airlines Euroleague 28. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Rus ekibi CSKA Moskova'yı 100-70 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl xx, Juan Carlos Garcia xx, Joseph Bissang xx

Anadolu Efes: Micic xxx 21, Beaubois xx 11, Simon xx 11, Moerman x 8, Sertaç Şanlı xx 14, Larkin xx 11, Singleton xx 12, Doğuş Balbay x, Anderson x 3, Dunston x 9

CSKA Moskova: James x 5, Hilliard x 7, Shengelia xx 14, Bolomboy x 8, Kurbanov x 3, Lundberg xx 7, Hackett xx 7, Antonov, Strelnieks x 5, Voigtmann xx 10, Clyburn x 4, Eric x

1. Periyot: 31-13 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 55-28 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 75-45 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: Daniel Hackett (CSKA Moskova) - İSTANBUL

Turkish Airlines Euroleague, Anadolu Efes, Moskova, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turkish Airlines Euroleague: Anadolu Efes: 100 CSKA Moskova: 70 - Son Dakika Spor


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