Son Dakika Haberleri: Turkish Airlines Euroleague: Olympiakos: 99 - Darüşşafaka Tekfen: 74

Turkish Airlines Euroleague: Olympiakos: 99 - Darüşşafaka Tekfen: 74

1 saat önce

Darüşşafaka Tekfen, Turkish Airlines EuroLeague normal sezon son hafta maçında deplasmanda Olympiakos'a 99-74 mağlup oldu.

Turkish Airlines Euroleague: Olympiakos: 99 - Darüşşafaka Tekfen: 74, System.String[]
Darüşşafaka Tekfen, Turkish Airlines EuroLeague normal sezon son hafta maçında deplasmanda Olympiakos'a 99-74 mağlup oldu.

Darüşşafaka normal sezonda oynadığı 30 maçta 5 galibiyet, 25 mağlubiyet alarak, son sırada yer aldı.

Salon: Karaiskakis Stadyum

Olympiakos: Nigel Williams-Goss xx 18, Kostas Papanikolaou xx 11, Nikola Milutinov xx 16, Briante Weber xx 13, Georgios Printezis x 11, Zach Leday xxx 16, Vangelis Mantzaris x 3, Axel Toupane x 4, Sasha Vezenkov x 4, Dimitrios Agravanis x 3, Georgios Bogris x

Başantrenör: David Blatt

Darüşşafaka Tekfen: Stanton Kidd xx 10, Doğuş Özdemiroğlu x, Toney Douglas x 6, Jeremy Evans xx 11, Michael Eric x 9, Kartal Özmızrak x 8, Muhammed Baygül x 9, Jon Diebler x, Berk Demir xx 12, Oğuz Savaş x 5, Emircan Koşut x 4

Başantrenör: Selçuk Ernak

1. Periyot: 20-28 (Darüşşafaka Tekfen lehine)

Devre: 45-44 (Olympiakos lehine)

3. Periyot: 75-56 (Olympiakos lehine)

5 faulle çıkan: Emircan Koşut (Darüşşafaka Tekfen) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:52 Kaynak: İHA

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Olympiakos, Spor
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