Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor

Türk Hava Yolları, Açıkhava Konserleri ile müziğin önemli isimlerini Harbiye Sahnesi'nde dinleyicilerle buluşturacak.

Türk Hava Yolları, Açıkhava Konserleri ile müziğin önemli isimlerini Harbiye Sahnesi'nde dinleyicilerle buluşturacak.



Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Açıkhava Konserleri ile müziğin önemli isimlerini Harbiye Sahnesi'nde dinleyiciyle buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında sanatçıları Harbiye'de ağırlayacak. Özel repertuvarların ve sürpriz sahne şovlarının yer alacağı 'Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri' 10 gün boyunca dinleyicilerine müzik şöleni yaşatacak. 21 Ağustos'ta Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun ile başlayacak konser serisi, sırasıyla Rafet El Roman, Haluk Levent, Serdar Ortaç, Anadolu Ateşi, Bülent Ersoy-Selami Şahin, Berkay, Nükhet Duru, Mustafa Sandal gibi isimlerle devam edecek ve 30 Ağustos'ta Murat Dalkılıç konseri ile son bulacak.



'Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri' Etkinlik Takvimi ise şöyle:



21 Ağustos - Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun



22 Ağustos - Rafet El Roman



23 Ağustos - Haluk Levent



24 Ağustos - Serdar Ortaç



25 Ağustos - Anadolu Ateşi



26 Ağustos - Bülent Ersoy-Selami Şahin



27 Ağustos - Berkay



28 Ağustos - Nükhet Duru



29 Ağustos - Mustafa Sandal



30 Ağustos - Murat Dalkılıç - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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