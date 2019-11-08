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Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası

6 saat önce

Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası'nda ikinci gün atışları başladı.

Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası, System.String[]

Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası'nda ikinci gün atışları başladı.

Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda, dünya çapında sıralamaya giren 74 sporcunun yanı sıra Türkiye'den Taner Yamaç, şampiyon olmak için ter döküyor.

Turkish Airlines Open turnuvasında, son iki yıl şampiyonu İngiliz Justin Rose'un yanı sıra European Tour'un genel klasman lideri Avusturyalı Bernd Wiesberger, 2016 Masters şampiyonu İngiliz Danny Willett, 2018 Masters şampiyonu ABD'li Patrick Reed, 2018 Britanya Açık şampiyonu İtalyan Francesco Molinari ve 2019 Britanya Açık şampiyonu Shane Lowry gibi ünlü isimler sahaya çıktı.

Türkiye'nin doğal güzelliklerinin de tanıtıldığı turnuva, 10 Kasım Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Türk Hava Yolları, Türkiye, serik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:22 Kaynak: AA
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